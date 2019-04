Marina Ruy Barbosa diz que vai se afastar da televisão após fim de O Sétimo Guardião

30/04/2019 | 18:10



Marina Ruy Barbosa já sabe o que vai fazer depois que as gravações de O Sétimo Guardião acabarem: nada! A atriz contou para a revista Marie Claire que quando a novela acabar, ela ficará um tempo afastada de trabalhos na televisão:

- É a primeira vez que eu termino [um trabalho] e não aceitei nenhum outro papel. Estou num momento meu comigo mesma.

Sem planos, Marina disse que o próximo papel terá de ser algo intenso:

- Quero sentir qual projeto virá ao meu encontro e me faça pulsar.

Para divulgar a revista, da qual ela foi capa, a ruiva postou uma foto no Instagram e escreveu um texto para lá de emponderado:

Estar na capa da Marie Claire, nos dias de hoje, diz muito mais do que realizar um ensaio fotográfico cheio de belas imagens, cabelo perfeito, maquiagem simétrica do jeito que a sociedade "espera" de uma capa de revista. Estampar essa revista, onde o lema é -chic é ser inteligente- falando de poder e atitude, na minha idade, exige ainda mais. Exige verdade, exige entrega, exige coragem. Como a coragem é algo inerente à mulher, e eu estava ao lado de uma equipe de mulheres muito poderosas e generosas, precisei me despir de qualquer vício estético para caber na capa desta revista, foi inteiro e genuíno. É tão lindo saber que somos múltiplas. Somos nossas diversas versões. Sou mulher, sou força, sou resiliência, sou coragem, sou luta, sou uma, sou todas, sou sim, sei que sou, sei quem sou, sei quem quero ser, sou o que quero ser, sou mulher.

O marido, Alexandre Negrão, curtiu a publicação e comentou:

Minha menina virou mulher, e que mulher mais linda!