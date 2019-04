Klopp exalta Messi como melhor do mundo, mas pede Liverpool atento a todo o Barça

30/04/2019 | 18:04



Um dia antes de o Liverpool encarar o Barcelona no confronto de ida das semifinais da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no estádio Camp Nou, o técnico Jürgen Klopp exaltou Lionel Messi como melhor jogador do mundo, mas alertou que o seu time precisa ficar atento a todos os jogadores do time espanhol.

Em entrevista coletiva concedida no palco do duelo, na Espanha, o treinador alemão ressaltou: "Messi seria para mim, como um jogador que eu vi jogar, o número 1". Pouco depois, o comandante revelou: "Meu pai sempre disse que o melhor foi Pelé, mas eu não vi Pelé ao vivo. Eu era muito jovem para isso. Há muitos bons jogadores no mundo, mas este é o meu ranking: Léo é, para mim, o melhor".

Klopp, entretanto, deixou claro que a tentativa de sua equipe de anular o astro argentino não pode ser tratada como uma obsessão, pois há muitos outros jogadores com os quais se preocupar no Barça, como por exemplo o perigoso atacante Luis Suárez.

"Sabemos como é difícil jogar contra o Barcelona pela qualidade que tem. Mas nem sempre se trata de Messi, mas é claro que sobre ele também. Podemos nos concentrar em Messi? Nós deveremos fazer isso em muitos momentos, mas se somente nos concentrarmos em Messi, haverá dez jogadores de primeira classe mundial que podem decidir o jogo facilmente", alertou.

O técnico alemão ainda lembrou que Messi e o próprio Barça atravessam um momento de grande confiança, pois a equipe acabou de conquistar um título nacional e agora chega forte na luta por vaga na decisão da Liga dos Campeões. "Eles têm um time de altíssima qualidade e já foram campeões espanhóis. Messi afirmou, antes da temporada: 'Nós queremos trazer esta Liga de volta'. E agora estamos aqui e o que eu posso dizer apenas é que nós queremos ir à final também", destacou.

FIRMINO - Ao projetar o duelo de ida deste mata-mata, Klopp comentou sobre a situação do atacante brasileiro Roberto Firmino, que na última sexta-feira foi poupado do jogo no qual o Liverpool goleou o Huddersfield por 5 a 0, pelo Campeonato Inglês, por causa de dores musculares.

O treinador confirmou que o jogador está recuperado para atuar, mas preferiu não confirmar a sua escalação como titular. "Bobby (Firmino) está 100% pronto para jogar, então ele talvez jogue. Ele está aqui, ele treinou hoje, nós temos outro treino amanhã e então eu vou tomar uma decisão", despistou, se referindo a uma atividade leve e derradeira de preparação para o duelo.

Se o brasileiro não começar entre os titulares, o time inglês deverá contar com Sturridge somo substituto em um trio ofensivo que também conta com Salah e Mané. Eles serão municiados por um meio-campo que será formado por Wijnaldum, Henderson e Milner.