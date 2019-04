Bolsonaro: O juro, levando-se em conta a Selic, está um pouquinho defasado

30/04/2019 | 17:43



O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta terça-feira, 30, que a taxa de juros praticadas por bancos públicos está alta. Dirigindo-se ao presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, Bolsonaro afirmou que ele deveria concordar que aplicar no mercado seria menos arriscado.

"A taxa de juros, levando-se em conta a taxa Selic, está um pouquinho longe, está um pouquinho defasada", afirmou Bolsonaro. "Acho que o Pedro Guimarães concorda. Se o juro está um pouquinho alto, você não vai pegar na Caixa, nem em banco nenhum, vai aplicar no mercado, comprar um papel, até porque, a chance de dar errado e perder dinheiro é infinitamente menor do que aplicar no campo. Afinal de contas, o campo tem variáveis muito mais imperfeitas ou menos sujeitas a variações do que o banco. Tem a temperatura, tem São Pedro", acrescentou.