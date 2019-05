‘O Mecanismo’ ganha segunda temporada

Miriam Gimenes



A segunda temporada da série criminal O Mecanismo, inspirada na Operação Lava Jato da Polícia Federal, estreará na Netflix no dia 10. Ela continua sob o comando do diretor José Padilha (Narcos, Tropa de Elite 1 e 2, RoboCop) e da roteirista Elena Soarez (Filhos do Carnaval, Eu Tu Eles, Casa de Areia).

Como a primeira temporada acabou com as eleições presidenciais que levaram Dilma Rousseff (PT) de volta ao Planalto, a sequência parte desse ponto – até então a força-tarefa liderada por Verena prendeu 12 dos 13 principais empreiteiros do Brasil.

Nesta temporada ainda falta um, o maior de todos: Ricardo Brecht (Emilio Orciollo Netto), dono de uma empreiteira. Verena (Caroline Abras), Guilhome (Osvaldo Mil) e Vander (Jonathan Haagensen) permanecem envolvidos em suas investigações, bem como Ruffo (Selton Mello): o policial aposentado ainda está agindo fora da lei e, implacável em sua busca pelo doleiro Ibrahim (Enrique Diaz), cada vez mais afastado de sua mulher, Regina (Susana Ribeiro), e da filha Beta (Julia Svaccina).

O investimento da história tem uma razão de ser. Em levantamento feito pela plataforma de streaming no ano passado, só com a primeira temporada, que foi contada em oito episódios, a trama se tornou uma das séries originais da Netflix mais vistas pelos brasileiros.