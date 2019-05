Fundação das Artes celebra 51 anos de história

Miriam Gimenes



01/05/2019 | 07:29



Mais de meio século de história é um grande motivo para celebrar. Tanto que a Fundação das Artes de São Caetano, que completa 51 anos, realiza hoje, às 19h, o concerto comemorativo na Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes, 16). O evento terá a participação da Orquestra Sinfônica Jovem e da Big Band Salada Mista, além do convidado especial Toninho Ferragutti.

A abertura será feita no Foyer da Sala São Paulo, onde estarão o Grupo de Flautas Doces, sob a orientação de Maurílio Silva, o Quarteto de Violões, orientado por Fabio Ramazzina, e a Orquestra de Violões da Fundação, com a direção de Paola Picherzky, do Choronas, grupo brasileiro de choro formado por mulheres que tem no repertório ritmos como baião, maxixe e samba.

Em seguida, será a vez da Orquestra Sinfônica Jovem, sob o comando do maestro Geraldo Olivieri, mostrar ao público grandes nomes da música instrumental e erudita. Na primeira parte do concerto, apresenta o Primeiro Movimento da Quinta Sinfonia, de Beethoven, e o Bolero, de Maurice Ravel.

A Big Band Salada Mista, sob a regência de Ogair Junior, conduzirá sucessos como Sweet Dulcinea Blue, de Kenny Wheeler com arranjo de Robertinho Carvalho, e Velas Içadas, composta por Ivan Lins com arranjo de Jorge Ervolini, compõem a primeira parte do espetáculo.

Na sequência, o acordeonista Toninho Ferragutti, com duas indicações ao Grammy latino, entra em cena com os organismos musicais da Fundação das Artes.