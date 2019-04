Luchelle Furtado



30/04/2019 | 16:18

Definir quais são os lugares mais lindos do mundo não é uma tarefa fácil. É possível encontrar uma série de destinos incríveis em diferentes continentes, desde roteiros no Brasil até opções mais distantes, como no Vietnã e no Paquistão. O Rota de Férias selecionou uma lista para te ajudar a descobrir alguns dos locais mais belos do planeta. Confira:

Descubra quais são os lugares mais lindos do mundo