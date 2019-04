Luciana Gimenez compartilha foto de barriga chapada e comenta sobre solteirice

30/04/2019 | 16:10



Luciana Gimenez aproveitou as suas redes sociais para mostrar que é gente como a gente, e que as vezes simplesmente prefere ficar em casa do que ir fazer qualquer exercício físico. A apresentadora compartilhou em seu Instagram que está pegando super firme na academia e em dos vídeos ela comentou que treinar com raiva é melhor. Logo em seguida, Luciana que está com os seus 49 anos de idade e mãe de dois meninos, deu a oportunidade de mostrar que nada como um treino e uma boa dieta para deixar uma barriga chapada. A apresentadora compartilhou uma foto mostrando o tanquinho em frente à um espelho do elevador.

E parece que a apresentadora está querendo dar um novo passo na sua vida amorosa. Ela que terminou o seu relacionamento com Marcelo de Carvalho, em março do ano passado, parecia que estava levando a solteirice super bem, mas uma hora a próxima página tem que ser escrita.

- Estou animada de desencalhar. O amor é lindo! Estou á procura agora!, comentou Gimenez sobre a linda história de amor de um dos seus entrevistados, Carlos Alberto de Nóbrega, que se casou e está em um novo relacionamento no auge dos seus 82 anos de idade com Renata Domingues.