Bom começo

Márcio Bernardes



30/04/2019 | 15:37



A primeira rodada do Brasileiro agradou. Bons jogos e resultados interessantes. Entre os paulistas a maior decepção foi o tricampeão Corinthians. Jogou mal e perdeu merecidamente do Bahia. Palmeiras goleou o Fortaleza, São Paulo nem se incomodou com o Botafogo e o Santos surpreendeu engolindo o Grêmio na Arena gaúcha.

O Flamengo comprovou que está mesmo entre os favoritos para ganhar a competição. Vitória incontestável sobre o Cruzeiro. Os outros jogos não apresentaram anormalidade. Quem quiser ser rigoroso poderá dizer que foi surpresa a vitória da Chapecoense sobre o Internacional.

O total de 33 gols mostra uma boa média nos dez jogos.

Apesar da mentalidade retranqueira de alguns treinadores, a exigência da torcida está sendo atendida. Jogos com muitos gols e boa qualidade técnica. É isso o que queremos.

Descontrole

Quem conhece mais de perto Neymar garante que ele tem um temperamento muito difícil. Dizem também que ele está acostumado a ser atendido em todos os seus desejos. Ninguém tem nada com isso ou aquilo. Nem mesmo se ele é malcriado.

Pode até ser que ele tenha sido ofendido pelo torcedor do Rennes no último sábado. Pode ser tudo e ele poderia até ter razão. Mas a agressão tira a razão de qualquer um e mostra que todos, especialmente as figuras famosas, têm de ter paciência acima do limite e do suportável.

Não se sabe qual a consequência que isso trará na vida de Neymar. Nem moral ou legal. O que se sabe é que mesmo quem não tem sangue de barata, em todos os momentos, principalmente quando provocado, tem de ter muito... sangue de barata.