Onyx: perspectiva de aprovar Previdência no 1º semestre 'entusiasma'

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo está "entusiasmado" com a perspectiva de aprovar a reforma da Previdência ainda no primeiro semestre.

Após participar de um almoço com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em um restaurante de Brasília, Lorenzoni disse que os dois "liberais jurássicos" se reuniram para avaliar o processo de tramitação da reforma. "Estamos muito entusiasmados com perspectiva de ainda dentro do primeiro semestre ver o Brasil equilibrado, com a nova Previdência aprovada", declarou.

Já Guedes afirmou que é interesse da classe política finalizar a tramitação da Previdência no 1º semestre. "Depois tem mais de um ano até eleição e será só pauta positiva", afirmou.

No encontro, os dois ministros falaram também sobre a medida provisória da liberdade econômica, que vai reduzir a burocracia para empresários e será assinada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta tarde. "É uma mudança histórica, vai simplificar muito. Pela primeira vez o cidadão vai poder se apresentar diante do Estado e a verdade vai estar com ele, e não com o governo", afirmou.