Robert Pattinson diz estar disposto a trabalhar de graça para combater desigualdade salarial

30/04/2019 | 15:10



Robert Pattinson demonstrou que se preocupa com a desigualdade de gêneros que acontece na indústria cinematográfica e parece querer fazer algo para mudar isso! O ator revelou em uma entrevista para o The Sunday Times que está disposto a trabalhar até de graça com as atrizes mais talentosas do mundo e combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres:

- Se é uma questão entre receber mais e trabalhar com as piores atrizes ou ganhar menos e trabalhar com as melhores atrizes, eu trabalharia de graça.

Além de se importar com mulheres no geral, Robert ainda falou que tem bons relacionamentos com suas ex-namoradas:

- Foram relacionamentos longos, não foram apenas de três meses. Se um desconhecido na rua te pergunta sobre o seu relacionamento, você vai achar extremamente rude. Se você colocar um muro ao redor desse relacionamento vai acabar sendo bem melhor.

Pattinson já namorou Kristen Stewart, seu par romântico no filme Crepúsculo, de 2009 a 2013. O romance acabou após uma traição da atriz. Depois disso, o galã ficou noivo da cantora FKA Twigs entre 2014 e 2017.

Atualmente, Robert namora a modelo Suki Waterhouse, e ainda encontra dificuldades para lidar com esse lado pessoal:

- Eu não consigo entender como é possível alguém sair de mãos dadas com outra pessoa na rua, quando eu faço isso há centenas de pessoas olhando e tirando fotos.