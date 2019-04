Kylie Jenner oficializa término da amizade com Jordyn Woods

30/04/2019 | 15:10



E parece que a cobra fumou de vez mesmo na amizade de Kylie Jenner com Jordyn Woods. Como você já viu aqui no ESTRELANDO, Woods foi flagrada aos beijos com o jogador de basquete Tristan Thompson, hoje ex-namorado e pai da filha da filha de Khloé Kardashian, irmã de Jenner.

Agora a empresária que estava tentando evitar falar sobre o assunto, tornou público o rompimento da amizade que ela mantinha com Woods desde a infância. A confirmação só veio depois que Kylie removeu a foto de cabeçalho da conta dela no Twitter, onde na imagem mostrava as duas amigas juntinhas, fazendo uma propaganda para a linha de cosméticos da caçula das irmãs do clã Kardashian-Jenner.

Mesmo depois de tanta discussão, acordos dentro da família e a exclusão da foto de uma das redes sociais, por incrível que pareça a única do clã que ainda segue Woods nas redes sociais é a própria Kylie.