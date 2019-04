Pink fala abertamente sobre sequência de abortos que sofreu

30/04/2019 | 15:10



A cantora Pink abriu o coração em uma entrevista ao jornal USA Today e comentou abertamente de uma triste fase da sua vida quando sofreu um aborto espontâneo aos 17 anos de idade. A artista atualmente tem 39 anos de idade e assumiu que só conseguiu se recuperar deste terrível trauma com muita terapia.

- Eu sempre tive esse corpo de atleta muito forte, mas na verdade aos 17 anos eu tive um aborto espontâneo. E eu ia ter aquele filho, mas quando isso acontece com uma mulher ou uma menina, você sente que seu corpo odeia você e que seu corpo está quebrado e não está fazendo o que deveria fazer. Eu tive vários abortos desde então, então eu acho que é importante falar sobre o que você tem vergonha, quem você realmente é e o doloroso problema.

O baque foi tão forte para a cantora que depois de cinco anos do ocorridos, ela teve coragem para participar de algumas terapias para conseguir lidar com o desgosto de seu primeiro aborto. Apesar da sequência de problemas, Pink não desistiu e continuou insistindo para conseguir ter a sua própria família. Hoje ela tem Willow de sete anos de idade e Jameson de 2 anos de idade, frutos de seu relacionamento com Carey Hart.