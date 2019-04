Lexa fala sobre comparação com Anitta: - Graças a Deus, hoje não comparam mais

30/04/2019 | 15:10



O ano de 2019 promete ser ótimo para Lexa! Depois de decolar com o hit Sapequinha, em 2018, a cantora vem apostando em algumas parcerias para ganhar o cenário do funk de vez! Dias atrás, sua nova música, Amor Bandido, parceria com MC Kekel, foi lançada e, aproveitando o tema da canção, ela não deixou de contar sua experiência com um amor bandido:

- Tem dois tipos de amor bandido. Tem aquele amor furada e tem aquele amor loucura. Eu com certeza já tive, mas eu nem lembro direito. Eu já estou há tantos anos com o Guimê que nem lembro direito.

Ela também deu uma dica para ajudar as pessoas a se darem bem caso estejam em uma relação que se enquadra nesse cenário:

- A dica que eu dou para o amor loucura é ir com calma e no amor furada é meter o pé, porque não tem como, porque é no sentido de picareta, e não dá. A dica que eu dou é: corre disso porque a gente merece sempre o melhor.

Por falar em amor, prestes a completar um ano de casada com MC Guimê, Lexa disse que seu relacionamento não poderia estar melhor:

- Está mara! Maravilhoso! Na verdade eu estou muito feliz assim, eu acho que me ajudou muito no meu trabalho até porque parece [aquilo de] sempre ter para onde voltar. Hoje eu me sinto mais madura, mais segura. Eu indico casar.

Para quem ainda não ouviu, a nova aposta dela tem uma pegada mais romântica, bem diferente de Só depois do Carnaval, por exemplo. Sobre essa mistura de estilos em seu trabalho, Lexa definiu como sendo algo pessoal:

- Eu faço música por gosto, porque eu gosto; não é só por uma coisa, por uma causa. É porque eu gosto. Então, agora, depois dessa, eu vou lançar músicas mais animadas. Mas se tiver vontade, mais lá para frente eu lanço [mais canções românticas].

Bem gente como a gente, a funkeira também disse que tem vontade de gravar uma música com o Dennis DJ e que uma colaboração com a Jennifer Lopez seria seu maior sonho. Por falar em internacionalidade, a jovem de 24 anos de idade contou que está com o projeto de uma turnê internacional, mas que, por enquanto, seu foco é só conteúdo para o Brasil mesmo.

É impossível mencionar o nome de Lexa e não pensar nas polêmicas comparações que ocorre entre ela e Anitta. Sobre o assunto, ela disse que se sente aliviada porque atualmente a comparação, para ela, diminuiu:

- Eu acho isso tão antigo. Essa coisa de Anitta e comparação. Eu acho assim, cada um tem seu trabalho, cada um tem sua forma de fazer seu trabalho, de lançar seu trabalho. Mas hoje em dia ninguém compara mais. Graças a Deus. Está tudo certo.

Continuando, ela foi só elogios à colega:

- Eu gosto muito dela. Acho ela incrível.