Cristiano Ronaldo compra carro mais caro do mundo, diz site; veja a coleção do craque

Leo Alves



30/04/2019 | 15:18

Cristiano Ronaldo pode ter sido o comprador do Bugatti La Voiture Noire, atual carro mais caro do mundo. Segundo o site Mundo Desportivo, o português desembolsou 11 milhões de euros — quase R$ 50 milhões — para adquirir a única unidade que será fabricada do superesportivo. Apresentado durante o Salão de Genebra, o carro francês utiliza um motor quadriturbo 8.0 de 16 cilindros em W. Ele rende 1.500 cv de potência, e tem torque máximo de 163,2 kgfm.

Carro mais caro do mundo

O desenho ousado – e com cara de Batmóvel – remete ao passado da Bugatti. O Type 57 SC Atlantic foi a fonte de inspiração para o modelo atual, tendo sido lançado originalmente em 1936, ficando em linha até 1938. Durante este período, apenas quatro unidades foram fabricadas, sendo que uma delas pertence ao estilista Ralph Lauren.

Coleção Cristiano Ronaldo

Este não é o primeiro carro da marca que CR7 compra. O português tem um Chiron e um Veyron em sua garagem, além de diversos outros modelos. Na galeria, relembre os modelos favoritos do craque lusitano.