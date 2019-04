Parque da Disney completa 30 anos; confira fotos históricas

Paulo Basso Jr.



30/04/2019 | 15:18

O Hollywood Studios, parque da Disney World, em Orlando, dedicado ao mundo do cinema e da música, completa 30 anos em 1º de maio de 2019. Para celebrar, o complexo está com diversas novidades, como o show Lightning McQueen Racing Academy, da turma de “Carros”, voltado para crianças pequenas; o espetáculo de projeções Wonderful World of Animation, que chega para fechar o dia no parque (às 21h05), junto ao já tradicional show Star Wars: A Galactic Spectacular; e novos encontros com personagens, entre eles os de “Os Incríveis” e a simpática Vampirina.

Isso sem contar lembrancinhas, bebidas e comidas dedicadas especificamente à celebração, que poderão ser encontradas no parque nos próximos dias.

Além disso, em breve, o complexo promete tirar do forno mais duas grandes atrações: a fantástica área Star Wars: Galaxy’s Edge, de “Guerra nas Estrelas”, e Mickey and Minnie’s Runaway Railway, aventura dedicada aos ratinhos mais famosos do mundo, que vai rolar no Teatro Chinês, símbolo do Hollywood Studios.

Neste tour, os visitantes embarcarão em um trenzinho conduzido pelo Pateta e verão os ratinhos indo para um piquenique repleto de surpresas. Instrumentos usados em desenhos clássicos, como Steamboat Willie, o primeiro em que Mickey aparece, em 1928, prometem deixar a atração ainda mais empolgante para os fãs. Detalhe: esta será a única experiência dedicada ao casal de camundongos mais fofos do mundo nos quatro parques da Disney World em Orlando.

