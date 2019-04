SeaWorld Orlando amplia visitas aos bastidores

Redação



30/04/2019 | 15:18

Nos dias 11, 12, 18 e 19 de maio, os visitantes do SeaWorld Orlando poderão aproveitar o evento Inside Look para entrar nos bastidores do parque, conhecer mais sobre os animais e observar os cuidados que eles recebem. Nesta edição, a atividade contará com seis locações, sendo que cinco delas serão abertas ao público pela primeira vez.

Além de aprender, os visitantes são convidados a visitar os locais e coletar selos que darão direito a adquirir um pin exclusivo de “descobridor”. Os tours do Inside Look estão disponíveis nas datas selecionadas em diversas horas do dia. Haverá também uma programação de encontros especiais.

Programação evento SeaWorld Orlando

Confia as áreas que serão visitadas nos tours do Inside Look em maio.

SeaWorld Rescue Center

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer um grupo de profissionais que garantem que os animais, incluindo peixes-boi e tartarugas, tenham atenção e cuidado. Serão apresentados os veículos de resgate especializados, o hospital veterinário e os especialistas em cuidado animal, técnicos e equipe veterinária.

Dolphin Theater

Um passeio com os especialistas do parque aos bastidores da área do Dolphin Theater, onde serão compartilhadas as experiências de trabalhar lado a lado com golfinhos da espécie nariz-de-garrafa todos os dias. O Inside Look entrará em habitats que não podem ser vistos nas áreas regulares de visitantes e mostrará como são os cuidados com os animais.

Antarctica: Empire of the Penguin

Uma aventura que vai além do gelo e da neve do habitat dos pinguins do SeaWorld Orlando e que apresentará tudo sobre essas aves que vêm de um dos ambientes mais frios do mundo. Uma visita a área de apoio dos pinguins e apresentações sobre a alimentação dessa colônia farão parte do tour, além de observação de ovos e dos cuidados com os filhotes.

Shark Encounter

Uma vista à superfície do habitat no Shark Encounter, onde serão desvendados os segredos de cuidar de tubarões em um habitat de 2,6 milhões de litros de água. Será possível conhecer a passarela móvel usada para para a limpeza da área de exposição e como eles são alimentados. É uma maneira de vivenciar uma forma diferente dessa atração e ouvir histórias diretamente das pessoas que se dedicam aos cuidados dessas criaturas.

Birds of Prey Rescue Center

Uma apresentação dos animais embaixadores do parque e das majestosas águias e falcões. Uma aula de como esses pássaros interagem e são treinados diariamente, além de uma oportunidade de escutar as histórias dos especialistas sobre as conexões que acontecem durante as visitas a escolas e eventos.

Shamu Stadium

Uma visita aos bastidores do Shamu Stadium. Um encontro com especialistas dedicados à saúde e bem-estar das orcas e das baleias-piloto resgatadas.

Outros eventos

A seguir, confira outras atrações que vão acontecer no SeaWorld Orlando.

Conversa com Jon Peterson (11 e 12 de maio)

Os visitantes terão a oportunidade de conversar com Jon Peterson, em um bate-papo sobre operações de resgate em campo e o cuidado com animais resgatados. A experiência e liderança de Jon em cuidados animais, transporte e resgate é altamente reconhecida na comunidade de preservação animal no mundo todo. Até o momento, o SeaWorld já resgatou mais de 34 mil animais em todo o território dos Estados Unidos.

Ciência colaborativa de tubarões brancos (18 e 19 de maio)

Líder mundial na geração de dados científicos relacionados ao rastreamento (telemetria) e estudos biológicos de espécies marinhas fundamentais, como os grandes tubarões brancos, a Ocearch foi fundada por Chris Fischer, e compartilha dados em tempo real por meio de seus rastreadores. Dessa forma, seu trabalho possibilita a preservação de importantes predadores.

Iniciativas educacionais da empresa permitem que estudantes utilizem dados de rastreamento para aprenderem, ao mesmo tempo que aumentam a conscientização sobre a necessidade de conservação dos nossos recursos oceânicos. Chris, que também é o atual presidente da Ocearch, fará um evento onde destacará os principais fatores para o seu sucesso, utilizando uma abordagem multidisciplinar, inclusiva e colaborativa, discorrendo sobre a importância do engajamento das próximas gerações de cientistas.

Principais atrações

