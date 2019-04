Marcella Blass



30/04/2019 | 15:18

Pika Pika! O filme Pokémon: Detetive Pikachu chega aos cinemas no dia 9 de maio. Para promover o lançamento, a divisão francesa da Warner Bros., distribuidora do longe-metragem, lançou uma extensão para os navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox que vai levar os fãs para o mundo de Pokémon.

A extensão chamada de Traducteur PIKA traduz todas as páginas e os resultados de pesquisas nos buscadores para o idioma do Pikachu. Para fazer a tradução, basta instalar a ferramenta e clicar no botão “traduire cette page en pika” (no canto direito do navegador). A página ficará assim:

