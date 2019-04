Filho de Felipe Araújo passa madrugada em hospital e fãs fazem pais explicar a situação

30/04/2019 | 13:10



Que susto! Carol Marchezi postou um Stories mostrando um pouco da jornada que teve na madrugada dessa terça-feira, dia 30, ao ir ao hospital com Miguel, de dois meses de idade, que é fruto de sua relação com seu ex, o sertanejo Felipe Araújo.

A psicóloga fez algumas postagens comentando, por cima, onde ela estava e o porquê disso e, após ter que lidar com o desespero dos fãs, ela deu mais detalhes:

O Miguel está muito gripadinho e, como ele ainda é um bebê, corri para o hospital! Ele está com bronquiolite, mas já está tomando os remédios e melhorando! Obrigada a todos que me mandaram mensagens! Meu príncipe está melhorando.

Felipe também não deixou de se pronunciar e ainda esclareceu o porquê de Miguel ter ficado tanto tempo no local:

- Ele estava meio doentinho ontem, gripado. Teve que ir no hospital fazer os exames e o problema foi que a enfermeira não estava conseguindo achar as veias dele. E aí precisou fazer uns furinhos nele para colher sangue, mas já está tudo bem, ele já está em casa. Podem ficar tranquilos que ele está bem.

Para quem não sabe, Miguel é sobrinho do também sertanejo Cristiano Araujo, que morreu em 2015 em um acidente de avião.

Que situação tensa, viu? Mas pelo visto os fãs não precisam se preocupar, já que os papais explicaram tudo!