Após a morte de Caroline Bittencourt, Daniella Cicarelli é atacada nas redes sociais

30/04/2019 | 12:10



Caroline Bittencourt morreu, aos 37 anos de idade, após sua embarcação virar no mar na região de São Sebastião, litoral de São Paulo. A modelo ficou quase um dia desaparecida, mas seu corpo foi encontrado na última segunda-feira, dia 29, e sua morte confirmada.

Apesar da triste situação, os fãs de Carol começaram a atacar Daniella Cicarelli nas redes sociais.

Já rezou pela alma da Carol? Você a humilhou em vida... destilou ódio... ela agora está nos braços do pai... sempre humilde, sempre cheia de amor..., escreveu uma seguidora.

Já outros, escreveram coisas do tipo:

E a Caroline Bittencourt?

Vai dormir com a consciência tranquila hoje?

Para quem não sabe, uma antiga briga entre as duas ficou marcada no mundo do entretenimento. Na ocasião, Daniella estava se casando com Ronaldo Fenômeno em um castelo na França, em 2005, e expulsou Carol, que tinha apenas 23 anos na época. Depois, ela chegou a dar os detalhes da confusão:

- Ela me viu, saiu correndo na minha direção e me expulsou. Me senti muito humilhada e saí da festa.

Segundo informações do Extra, após essa confusão, o cachê de Carol subiu de mil para 15 mil reais.