Giulia Costa faz post emocionante para Marcos Paulo: Acordei me perguntando como seria ter você por aqui

30/04/2019 | 12:10



O ator e diretor da Globo Marcos Paulo morreu em novembro de 2012. E sua filha mais nova, Giulia Costa - com a atriz Flávia Alessandra -, sempre que pode publica algo para relembrar o pai.

Na última segunda-feira, dia 29, não foi diferente e a atriz publicou em seu Instagram uma foto ao lado do paizão com uma legenda para lá de emocionante:

Hoje sonhei com você, que você me via dirigir e acompanhava a mulher que estou me tornando. Acordei me perguntando como seria ter você por aqui, curiosa e saudosa... E recebi um número absurdo de mensagens e fotos suas falando de você na novela que ta reprisando... Nada é por acaso, sei que você ta me vendo e me acompanhando, mas queria saber o que você estaria achando, quais seriam os conselhos, os programas, as mudanças, qual seria nossa vida juntos agora... Saudade que às vezes não cabe no peito. Ich liebe dich