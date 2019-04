Novo BMW Série 8 entra em pré-venda no Brasil por R$ 799.950

Leo Alves



30/04/2019 | 12:18

O novo BMW Série 8 já pode ser encomendado no Brasil. A marca alemã iniciou nesta semana a pré-venda do modelo cupê, que será importado na versão M850i xDrive, que tem preço sugerido de R$ 799.950. As primeiras unidades devem chegar no terceiro trimestre deste ano, entre julho e setembro.

Desempenho novo BMW Série 8

A versão vendida no Brasil leva sob o capô o motor V8 biturbo de 4,4l. O modelo entrega 530 cv de potência, com torque máximo de 76,4 kgfm. Com essa força, o cupê faz de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos e tem velocidade máxima de 250 km/h.

Completam o conjunto mecânico a transmissão automática de oito marchas e a tração integral nas quatro rodas. Para facilitar as manobras e melhorar a estabilidade, as rodas traseiras esterçam levemente.

Equipamentos

Um dos modelos mais caros da marca no Brasil, o Série 8 tem uma lista de série generosa. Ele conta com ar-condicionado automático com controle digital e duas zonas, bancos dianteiros com ajustes elétricos e apoio lombar, chave com tela de LCD sensível ao toque e grade ativa para melhorar a aerodinâmica.

O Driving Assistant também equipa o cupê esportivo. Esse sistema monitora as condições de trânsito lento, congestionamentos e deslocamentos longos. Dessa forma, ele informa o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, sobre situações de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira e mudanças involuntárias de faixa, por exemplo.

Já a tecnologia Night Vision é capaz de identificar, com antecedência, pedestres e animais na pista, para auxiliar o condutor na tomada de decisões em situações de pouca visibilidade. Por fim, o pacote tecnológico do Série 8 engloba também o painel de instrumentos digital que, além dos mostradores, exibe informações de rota, chamadas telefônicas e entretenimento.