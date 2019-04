E o paciente, como fica?

Do Diário do Grande ABC



30/04/2019 | 12:12



Os gastos com saúde comprometem importante fatia da renda do cidadão brasileiro. Muita gente paga pelos convênios médicos na esperança de que, quando precisar, poderá contar com atendimento melhor que o oferecido pelos equipamentos públicos, geralmente associados a longas filas, demora, falta de recursos ou de profissionais para dar conta da procura.

Quem paga pelo serviço, no mínimo, espera por comodidade. Mas isso nem sempre se torna realidade. Volta e meia surgem notícias relativas aos planos de saúde. E a maioria delas, para não dizer a totalidade, é contrária aos associados. Quase sempre envolvem mudança no sistema de atendimento ou elevação no valor a ser pago mensalmente.

A última delas se refere à Amil. A operadora anunciou o descredenciamento de dez hospitais, sendo sete no Rio de Janeiro e três em São Paulo. Dentre eles, dois no Grande ABC, o Hospital Brasil (Santo André) e o Assunção (São Bernardo). A justificativa de empresa é que ‘está empenhada em oferecer aos seus beneficiários cuidados de alta qualidade, uma melhor experiência a preços justos’.

Do lado da Rede D’Or, administradora dos dois estabelecimentos, a declaração oficial é bem parecida. Fala que o ‘compromisso é oferecer acesso a saúde de qualidade, garantindo autonomia aos médicos e profissionais da saúde e valorizando a escolha dos pacientes’.

O consumidor, denominado ‘beneficiário’ pela operadora e ‘paciente’ pelos hospitais, é a parte que mais sofre nessa equação. É ele que, desde já, vive a incerteza de ter ou não atendimento, mesmo tendo arcado com os valores cobrados.

A única esperança que lhe resta é a intervenção da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), órgão que tem por missão controlar o setor. E agora, mais do que nunca, cabe a ela interferir para garantir o direito destes clientes.

Entretanto, baseado nas últimas decisões da ANS, é sensato que não esperem muito.