Personalidades lamentam a morte de Caroline Bittencourt

30/04/2019 | 10:19



A morte de Caroline Bittencourt comoveu muitas pessoas, que se manifestaram nas redes sociais ao relembrar a alegria da modelo e para enviar boas energias para a família dela. No Instagram, a ativista Luisa Mell disse que Caroline tinha marcado para ir ao instituto para adotar mais um cachorro. "Mas a vida tem seus caminhos, às vezes difícil (sic) de aceitar", escreveu.

Adriane Galisteu publicou uma foto da modelo segurando um filhote de cabra nos braços. "Que tristeza meu Deus! Carol linda, mãe maravilhosa! Tá difícil demais de acreditar! Descanse em paz... Deus acalme os nossos corações dilacerados!", disse a atriz.

Nesta segunda-feira, 29, o empresário e apresentador Alvaro Garnero também comentou a morte da modelo, que com ele teve um relacionamento de cinco anos que chegou ao fim em 2009.

"Está meio complicado funcionar com essa notícia. Carol foi parte importante da minha vida por cinco anos. Começamos juntos na TV. Ambos tínhamos filhos pequenos, ambos vimos essas crianças crescendo. Ambos crescemos juntos. E uma relação de cinco anos não acaba", escreveu ele no Twitter.

O corpo da modelo de 37 anos foi localizado por volta das 16h30 desta segunda-feira, entre as praias da Cigarras e Figueira, em São Sebastião, quase 24 horas após ter desaparecido no Canal de São Sebastião. A modelo caiu de um barco durante um vendaval quando atravessava de Ilhabela para São Sebastião com o marido, o empresário Jorge Sestini. O corpo de Caroline esta sendo velado na manhã desta terça-feira, 30.