30/04/2019 | 10:17



O Produto Interno Bruto (PIB) do México registrou recuo de 0,2% no primeiro trimestre, na comparação com o quarto trimestre do ano passado, de acordo com números oficiais divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi). Analistas ouvidos pela Trading Economics previam avanço de 0,6%.

Na comparação anual, o PIB mexicano cresceu 1,3% no primeiro trimestre, abaixo da expectativa de alta de 1,4% dos economistas.