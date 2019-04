Trilhas, rapel, mergulho: saiba o que fazer em Maresias

Redação



30/04/2019 | 10:18

Quem ainda não decidiu o que fazer em Maresias encontra uma lista com atrações para todos os gostos e bolsos. Na baixa temporada, por exemplo, o viajante encontra temperaturas mais amenas e hospedagem com um bom custo-benefício. Além disso, a região oferece trilhas, cachoeiras e passeio de barcos.

Divulgação Vista da pousada Porto Mare, em Maresias

O que fazer em Maresias

É possível, por exemplo, percorrer uma trilha que liga as praias de Maresias e Paúba. Ela tem apenas dois quilômetros de extensão e passa por dois belos mirantes panorâmicos.

Quem quiser seguir para a Praia de Calhetas, em um programa de três horas, pode curtir cenários quase desertos e uma cachoeira com queda de 95 metros.

A região ainda permite outras aventuras, como passeios de lancha para conhecer as ilhas próximas. Além disso, dá para praticar rapel e se aventurar em mergulhos.

Divulgação Pousada oferece descontos na baixa temporada

Onde se hospedar

Para quem deseja curtir essas atrações, a Pousada Porto Mare é uma boa opção de hospedagem. Uma das vantagens é que ela conta com parcerias com empresas locais especializadas em passeios.

Localizada a poucos metros da praia, a hospedagem tem apartamentos com 20 metros quadrados de área. Todas as unidades oferecem varanda, ar condicionado, frigobar, cofre, televisão, wi-fi, suítes adaptadas e pet-friendly. A suítes máster contam até com Jacuzzi.

Na parte do lazer, o local é equipado com piscina com sauna integrada, bar, restaurante, playground, acervo de filmes, livros, jogos de tabuleiro e videogames. Cadeiras e guarda-sóis estão à disposição dos hóspedes que vão à praia.

O restaurante Ravenala, que fica nas dependências da pousada, é aberto ao público e tem uma grande variedade de pratos à base de pescados e frutos do mar, além de petiscos e caipirinhas.

Divulgação Local conta com estrutura completa para os hóspedes

Preço

Durante a baixa temporada, as diárias para o casal variam a partir de R$ 195 na suíte luxo.

Já os pacotes de fim de semana, que vão de sexta-feira a domingo, começam em R$ 691, em abril, e caem para R$ 568, em junho, também para duas pessoas.

Os valores já incluem o café da manhã e estão com 10% de desconto. Em ambos os casos, uma criança de até cinco anos ganha cortesia ao se hospedar na mesma suíte dos pais.

