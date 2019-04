Leo Bacci é demitido do O Aprendiz e, contrariado, dispara: -Eu não entendi muito bem

30/04/2019 | 10:10



Realmente, parece que a equipe hashtag de O Aprendiz está só no prejuízo! Na última segunda-feira, dia 29, foi ao ar o sétimo episódio do reality show e, dessa vez, vimos o influencer Leo Bacci - líder da rodada da equipe - ser demitido, após ir parar na sala de reunião pela primeira vez!

Depois que o influencer PC Siqueira migrou para o time do eliminado, as duas equipes foram até o Instituto Brasileiro de Coaching e lá cumpriram o primeiro desafio em que tinham que reproduzir um prato elaborado por um membro da equipe adversária. Depois de terem feito esta e outras três tarefas, eles receberam a avaliação de Roberto Justus que, por uma pequena diferença, anunciou que o time de Leo iria para a sala de reunião!

Durante a avaliação final o influencer, juntamente de Karla Amadori e Montalvão ouviu do apresentador:

- Cada um tem sua característica e dentro dessas características fica difícil. Aqui, o demitido vai ser demitido por um nariz. E em virtude do que eu vi acontecer nessa prova e de tudo o que eu vi acontecer nas outras provas, analisando o perfil de vocês por uma pequena diferença eu vou ter que dizer: Leo, você está demitido. Posso dizer que eu lamento bastante. Mas devo dizer que acho que eles estão um pouquinho mais preparados.É uma pena, queria ter visto você um pouquinho mais.

Apesar de não ter falado muito após sua demissão, ao site da Band, Leo contou que achou sua saída injusta:

- Não entendi muito a decisão dele. Eu levei o Monta porque ele já estava destoando do grupo, já estava na quarta ou quinta sala de reunião. Muita gente com quem eu conversava no grupo achava ele difícil.

E completou:

-O Roberto fala tanto de meritocracia, e eu tinha meu mérito de nunca ter ido para nenhuma sala. Eu não entendi muito bem.