Ford anuncia acordo com trabalhadores da fábrica de São Bernardo do Campo (SP)

Leo Alves



30/04/2019 | 09:48

A Ford anunciou nesta terça-feira (30) que chegou a um acordo com os trabalhadores da fábrica de São Bernardo do Campo (SP). Segundo o comunicado da montadora, o combinado coletivo foi feito em conjunto com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Acordo com trabalhadores

Os funcionários impactados pela decisão do encerramento das atividades da planta terão Plano de Demissão Incentivada (PDI), apoio psicológico, e programa de requalificação profissional com cursos realizados em parceria com o sindicato.

A Ford também cita uma possível antecipação do encerramento das atividades de manufatura, mas sem explicar como isso seria benéfico aos funcionários.

Compensação financeira

De acordo com a marca, a compensação financeira oferecida será definida com base na combinação de condições empregatícias (mensalistas e horistas), tempo de trabalho e eventual contratação do funcionário por um potencial comprador da unidade de São Bernardo do Campo.

A Ford informa que as conversas com potenciais compradores da fábrica do ABC paulista continuam. Nas últimas semanas, o grupo CAOA demonstrou interesse no complexo, mas alguns desentendimentos com o governo paulista fizeram o negócio esfriar.

Carros clássicos

Construída nos anos 1950, a planta de São Bernardo do Campo foi feita pela Willys Overland, passando para as mãos da Ford após a marca absorver o antigo grupo. Um dos modelos históricos montado no local foi o Galaxie.

