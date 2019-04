Filha de Caroline Bittencourt agradece o apoio de fãs e pede privacidade

30/04/2019 | 09:29



Isabelle Bittencourt, filha da modelo Caroline Bittencourt, se manifestou por meio de suas redes sociais após sua mãe ser encontrada morta, nesta segunda-feira, 29, depois de ter caído de uma lancha no mar de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

"Agradecemos o apoio e as mensagens de carinho que temos recebido dos amigos e fãs da Carol. Essa movimentação de energias enche nossos corações de tanto amor. E é tudo que precisamos neste momento", escreveu a jovem em um comunicado publicado no Instagram e assinado pelas famílias Bittencourt, Barbosa e Sestini.

A família também pediu compreensão e privacidade neste momento. "Decidimos realizar uma cerimônia íntima reservada apenas aos familiares e pedimos que respeitem nossa privacidade. A missa de 7º dia será celebrada e divulgada em breve a todos que quiserem transmitir seu afeto e seus sentimentos pessoalmente", finalizou a nota. O velório da modelo ocorre nesta terça-feira, 30.

O corpo da modelo de 37 anos foi localizado por volta das 16h30 desta segunda-feira, entre as praias da Cigarras e Figueira, em São Sebastião, quase 24 horas após ter desaparecido no Canal de São Sebastião. A modelo caiu de um barco durante um vendaval quando atravessava de Ilhabela para São Sebastião com o marido, o empresário Jorge Sestini.