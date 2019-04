Defesa da Venezuela vê normalidade nos quartéis e rechaça "movimento golpista"

30/04/2019 | 08:34



O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, afirmou em sua conta no Twitter que há normalidade nos quartéis, rechaçando o "movimento golpista" comandado pelo líder oposicionista Juan Guaidó. Mais cedo, Guaidó disse que tinha o apoio das Forças Armadas e convocou o povo às ruas para derrubar o presidente Nicolás Maduro.

Padrino denunciou a existência de um "movimento golpista" que pretende levar violência ao país. Segundo ele, os "pseudopolíticos" que comandam o "movimento subversivo" usaram "tropas e polícias com armas de guerra em uma via pública da cidade para criar soçobra e terror". Segundo o ministro, as Forças Armadas seguem "firmes em defesa da Constituição Nacional e de suas autoridades legítimas". Todas as unidades militares nas oito regiões do país reportam normalidade nos quartéis e base militares, sob o comando de seus comandantes naturais, complementou.

"Nos manteremos firmes na defesa da ordem constitucional e da paz da República", disse Padrino em sua série de mensagens desta manhã.