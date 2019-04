Ecoturismo: os melhores lugares para ver o pôr do sol em Brotas

Redação



30/04/2019 | 08:18

Quem deseja explorar as belezas naturais do interior de São Paulo pode aproveitar para acompanhar o pôr do sol em Brotas. A cidade reúne o maior número de atividades de turismo de aventura do Brasil.

Divulgação Vista do pôr do sol em Brotas, São Paulo

Onde acompanhar o pôr do sol em Brotas

Como as cuestas, de relevo assimétrico, dominam o município, não é de qualquer ponto que é possível ver o Sol se ocultando no horizonte. Entretanto, existem alguns lugares específicos perfeitos para curtir o lusco-fusco.

Na área rural, dois locais contam com uma vista privilegiada: Ecoparque Poção, que tem dois mirantes e drinque para celebrar o momento, e Represa do Patrimônio, indicada para quem está ao lado da margem oposta à vila.

Na área urbana, mais dois lugares são beneficiados pela vista. O primeiro é o Bar do Gui, que tem happy hour para a ocasião. Também dá para curtir o momento na via pública, nas proximidades do ginásio de esportes Brotão.

Divulgação Como mesclar o ecoturismo e boas hospedagens

Quem estiver passando o dia no Ecoparque Cassorova pode aproveitar o finalzinho do horário de funcionamento do espaço para se posicionar no mirante da propriedade para ver o sol começando a se aproximar do horizonte.

De outros pontos turísticos de Brotas, como o Recanto das Cachoeiras, é possível acompanhar a trajetória do Sol até ele sumir atrás da serra.

Também há vários meios de hospedagem com vista privilegiada para o oeste, perfeitos para ver o pôr do sol em Brotas. Entre eles, o Hotel Fazenda Jacaúna e a Pousada Primavera da Serra.

Divulgação Confira quais são os melhores lugares para acompanhar o pôr do sol

Atividades para fazer no local

Brotas se consagrou como capital do turismo de aventura, mas há muito o que fazer no município sem entrar na água, como arvorismo, tirolesa, queda livre, off-road, ciclismo e cavalgada. As trilhas, que geralmente levam a cachoeiras, possibilitam contemplar as paisagens, com encostas cobertas pela Mata Atlântica e pedras de arenito em meio à vegetação de cerrado.

Já o Rio Jacaré-Pepira, um dos mais limpos do Estado de São Paulo, recebe práticas como rafting e boia-cross.

