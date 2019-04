Turma da Mônica: projeto homenageia mulheres na ciência

Da Redação, com assessoria



30/04/2019 | 08:18

A Mauricio de Sousa Produções (MSP) criou mais um espaço para mostrar referências históricas de mulheres que marcaram a humanidade. O projeto Donas da Rua, criado em março de 2016, agora apresenta no site exemplos femininos na área da ciência. A série de homenagens começa com a cientista Katie Bouman, responsável pela primeira fotografia de um buraco negro, registrado em abril deste ano.

Foto: Mauricio de Souza Produções/Divulgação

O objetivo da ação é enaltecer experiências femininas no campo da ciência, para inspirar meninas e mulheres. Segundo uma pesquisa da ONU Mulheres, 74% do público feminino se interessa por ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas só 30% atua nas áreas. A MSP começa o projeto com a biografia e um desenho de Katie Bouman, representada pela personagem Aninha.

Quem é Katie Bouman?

Com título de Ph.D. em engenharia elétrica e ciência da computação pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology), Katie Bouman foi uma das responsáveis por uma das fotos mais famosas da astronomia: o registro de um buraco negro, revelado recentemente, em 10 de abril. A cientista criou um algoritmo capaz de entender dados astronômicos e, com a ajuda de sua equipe, decifrou o que o antes era invisível.

Para fortalecer iniciativas ligadas ao tema, a MSP também fez parceria com o STEM Like a Girl, um projeto internacional que motiva meninas a conhecerem mais sobre o universo da ciência, e o com o evento Mergulho na Ciência, da USP, voltado para meninas do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas ou particulares.

“Um dos pilares do projeto Donas da Rua é o de empoderar meninas e mulheres em diversas áreas. Nós já estamos falando das artes, dos esportes e agora vamos nos dedicar para reunir bons exemplos de mulheres que fazem história na ciência. Acreditamos que ao contribuir na visibilidade dessas profissionais, poderemos inspirar o público feminino a se aventurar nestes assuntos”, comenta Mônica Sousa, diretora executiva da MSP.

