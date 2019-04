Esperamos "progresso substancial" na negociação comercial com China, diz Mnuchin

30/04/2019 | 06:54



O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou nesta terça-feira que espera "progresso substancial" no diálogo sobre comércio com a China. Ele e o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, se reúnem na quarta-feira com negociadores do país asiático para discutir o impasse entre as duas maiores economias do mundo.

"Nós esperamos fazer progresso substancial", comentou Mnuchin a repórteres. "Temos feito muito progresso", afirmou, acrescentando que não pretendia entrar em detalhes agora.

Já está prevista a visita a Washington na próxima semana de uma equipe da China para mais uma rodada de conversas. Na segunda-feira, Mnuchin mostrou a esperança de que a rodada desta semana e a da próxima tragam progresso suficiente para que as autoridades envolvidas recomendem que o presidente americano, Donald Trump, faça um acordo com Pequim. Fonte: Associated Press.