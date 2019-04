Morando pede verba a Bolsonaro para equipar Hospital de Urgência

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



30/04/2019 | 07:00



Em agenda ontem, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), pediu repasse de recursos federais ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), para captação de equipamentos ao novo Hospital de Urgência da cidade. O encontro aconteceu durante realização da Agrishow 2019, 26ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, realizada em Ribeirão Preto, no Interior de São Paulo.

O evento reuniu diversos políticos das mais variadas siglas, a exemplo do governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Morando registrou imagem do momento durante a atividade e publicou uma postagem nas redes sociais. Junto com a foto tirada no local, o tucano escreveu texto em que relata a solicitação que foi feita ao capitão da reserva. “Neste encontro, a oportunidade de pautar o pedido de recursos para a captação de equipamentos novos (para a unidade hospitalar). Seguimos trabalhando para proporcionar o melhor de equipamento de saúde do município”, diz trecho da mensagem do prefeito.

Embora não tenha detalhado eventuais valores do requerimento do Paço na mensagem postada na internet, Morando, segundo informações, tem intenção de fazer um segundo encontro em Brasília, onde pretende tratar especificamente do caso.

Com investimento total de R$ 107,9 milhões, o hospital terá cerca de 250 leitos, dobrando a quantidade de vagas disponíveis no PS (Pronto-Socorro) Central. Da quantia investida, 70% são provenientes de recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), enquanto o Executivo municipal entra com 30% de contrapartida.

O local poderá também realizar procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade ou de urgência. Atualmente, 400 funcionários trabalham diretamente na obra e outros 1.000 profissionais atuam de forma indireta.

A Prefeitura de São Bernardo possui meta de entregar o equipamento no primeiro trimestre de 2020 e irá substituir os atendimentos realizados no PS Central, localizado ao lado do novo prédio.

A unidade está programada para ter, além de mobiliário e equipamentos modernos, novo padrão nos quartos, com tons de azul-claro e janelas com proteção, que vão do teto ao chão. A ideia é humanizar o atendimento.

RETOMADA

O projeto foi alvo de polêmicas por causa de atraso no processo de licitação. O prefeito Luiz Marinho (PT) – à frente do Paço na época – assinou o contrato para início da construção em 2016. Em janeiro de 2017, quando Morando assumiu o cargo, somente 5% do prédio estava erguido. Em agosto do mesmo ano, a administração municipal retomou a obra após renegociar contrato com a MPD Engenharia.