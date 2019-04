Alaíde dá espaço político a figura do PSL

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



30/04/2019 | 07:00



A cerca de um ano e meio da corrida pela sucessão municipal, a prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), recuou e decidiu conceder ao Coronel Barthasar (PSL) cargo com caráter político em vez de técnico. Então anunciado como secretário de Desenvolvimento Econômico, o policial militar chefiará a pasta de Relações Institucionais, setor responsável pela articulação política e pela interlocução com a Câmara.

O ingresso de Barthasar na gestão Alaíde foi comunicado publicamente na semana passada, durante agenda conjunta da prefeita e o militar no gabinete do deputado estadual Coronel Nishikawa, na Assembleia Legislativa. Na ocasião, a emedebista voltou a elogiar o presidente Jair Bolsonaro (PSL), figura pública na qual tenta colar sua imagem desde a segunda passagem interina pela chefia do Executivo. Alaíde, porém, descarta no momento trocar o MDB pelo PSL.

Em sua primeira experiência em cargo eletivo e com parca experiência política, Alaíde, 69 anos, ainda não afirmou explicitamente se brigará pela reeleição na disputa do ano que vem, mas a ideia é de a família Damo apoiar outro nome para a disputa. Alaíde assumiu provisoriamente o comando do Paço mauaense nas duas ocasiões em que o então titular do cargo, Atila Jacomussi (PSB), foi preso. Desde o dia 18, porém, passou a ser detentora da cadeira com a cassação do socialista.

Filha de Alaíde com o ex-prefeito Leonel Damo (sem partido) e prefeiturável em 2012, a ex-deputada estadual Vanessa Damo (MDB) se afastou da vida pública nos últimos anos e, por causa de condenação eleitoral, está inelegível até o ano que vem, embora já tenha dito que teria condições jurídicas de sair candidata a prefeita novamente. A secretaria dada a Barthasar, inclusive, é a mesma que Vanessa chegou a ser agraciada por Atila no ano passado.

Ex-secretário do prefeito cassado, Barthasar foi candidato a vice, pelo PTC, na chapa encabeçada por Márcio Chaves (PSD) – ficou na quarta colocação. Na gestão Atila, ele chefiou a Segurança Pública e a Defesa Civil. A tendência é a de que ele assuma a presidência do PSL local.

OUTRAS NOMEAÇÕES

Ontem, Alaíde também publicou a nomeação de Clóvis Cirilo Bosquetti como secretário de Serviços Urbanos; Marco Antonio Ratti para Desenvolvimento Econômico e Anibal Viegas de Assis Mascarenhas para Trabalho e Renda.