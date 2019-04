Carreta do Via Rápida Emprego inicia aulas de ajudante de cozinha

Da Redação



30/04/2019 | 07:00



As aulas do curso de ajudante de cozinha do programa Via Rápida Emprego, parceria entre a Prefeitura de Santo André e o governo do Estado, foram iniciadas ontem. O objetivo é formar novos profissionais no município e gerar emprego e renda.

As aulas são realizadas em carreta do programa, estacionada no Paço Municipal (Térreo 3). A unidade móvel recebe até 60 alunos, divididos em turmas nos períodos matutino, vespertino e noturno. A duração do curso é de 150 horas.

A proposta é atender trabalhadores que necessitam de qualificação para o mercado de trabalho, sobretudo em Santo André. Foram recebidas mais de 1.000 inscrições, sendo que 952 foram efetivadas.

“Santo André está se tornando a cada dia uma referência gastronômica na região e, com certeza, surgirão oportunidades de trabalho na área. Este tipo de parceria fortalece nosso intuito de gerar emprego e renda para a população”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).