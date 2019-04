Prazo para enviar declaração do Imposto de Renda termina hoje

da Redação



30/04/2019 | 07:07



Quem deixou a declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) para a última hora tem até as 23h59 de hoje para realizar o envio. Na região, 133.231 pessoas ainda não entregaram o documento.

De acordo com dados da Receita Federal, atualizados até domingo, já foram entregues 545.727 declarações nas sete cidades. A expectativa é a de que 678.958 contribuintes façam a declaração no Grande ABC.

É obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2018, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70.

Segundo dados da Receita, as principais razões pelas quais as declarações foram retidas na região no ano passado foram omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes, divergências entre o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) informado na declaração e o informado em Dirf (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), despesas médicas, dedução de previdência oficial ou privada, entre outras.