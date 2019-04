Lucas Nogueira

diretor da empresa de recrutamento Robert Half



30/04/2019 | 07:07



Amanhã (1º de maio) é o Dia do Trabalho. Sugiro que, além de descansar, você aproveite o feriado para refletir sobre sua carreira. Como ela está? Onde você quer chegar? O que precisa para atingir tais objetivos? Para inserir mais informações nesse momento de reflexão, compartilho cinco importantes insights sobre o mercado. Eles foram mapeados nas pesquisas da sétima edição do ICRH (Índice de Confiança Robert Half).

1 – O que mais chama a atenção do recrutador

De acordo com o ICRH, os recrutadores têm valorizado muito candidatos que se encaixam à cultura e ao clima da empresa, por isso, antes de enviar currículo, procure saber qual é a sua real afinidade com o que é praticado pela companhia. Outros pontos bastante observados são habilidades comportamentais e resultados alcançados em empregos anteriores.

2 – O que causa a exclusão em um processo

O principal motivo que faz o candidato ser desconsiderado do processo seletivo é a mentira no currículo. Então, tenha atenção para não supervalorizar alguma habilidade ou competência. Cada vez mais os recrutadores checam as referências, com pessoas que você indicou e com base em uma lista que fazem por conta própria.

3 – Encontrar profissionais qualificados está difícil

Esse foi apontado como o principal desafio dos recrutadores. Por essa razão, não perca tempo e destaque-se diante dos demais candidatos com cursos que façam sentido para a sua área de atuação. Não esqueça que a fluência no idioma inglês continua sendo muito valorizada, porém, ainda é pouco encontrada.

4 – Empresas têm contratado profissionais para projetos temporários para cargos que vão de analista a diretor

Conforme dados do ICRH, a demanda surge principalmente: quando a organização precisa de alguém com um conhecimento específico para um projeto que tem datas para início e término; como apoio da equipe permanente em períodos de excesso de trabalho; e para suprir a ausência programada ou emergencial de um profissional-chave. A boa notícia é que 90% dos profissionais entrevistados avaliaram a experiência como temporário positiva.

5 – Há vantagens de trabalhar como temporário

Talvez você não saiba, mas muitos profissionais de cargos entre analistas e diretores optam por seguir carreira como temporário na execução de projetos. Entre as principais vantagens apontadas por eles estão adquirir experiência, networking, contato com ferramentas novas e flexibilidade.