Estado promove dia de escuta nas 336 unidades do Grande ABC

Da Redação



30/04/2019 | 07:00



Diretores, professores e alunos das 336 escolas estaduais do Grande ABC serão convidados a responder questionários on-line para compartilhar aprendizados, sugestões, boas práticas e expectativas em relação a infraestrutura e proposta pedagógica das escolas estaduais. A ação, chamada de ‘Dia D de Escuta da Rede’, faz parte de trabalho já em andamento na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para aproximar os jovens da escola e melhorar os índices de aprendizagem.

“É muito importante termos o feedback da rede. O questionário fala desde a infraestrutura da escola até boas práticas na rede. Esse debate é muito importante e precisamos que todos respondam”, diz o secretário estadual Rossieli Soares.

Para ouvir as ideias e opiniões de todos, a secretaria incentiva a promoção de debates e discussões com os alunos, em horário escolar. “Temos coisas maravilhosas acontecendo na rede. Precisamos trazer o que está acontecendo para todos, e por isso precisamos ouvir”, afirma Soares.

A pasta orienta que as escolas se concentrem no questionário e promovam esforço de comunicação. Estratégias on-line e presenciais, redes sociais, murais da escola e a atuação do grêmio estudantil são as estratégias para o fortalecimento do diálogo.

Além de consolidar a democracia e a transparência, o intuito dessa roda de discussões é ouvir as experiências práticas de quem faz a educação no dia a dia, como professores e diretores de escola. O aluno é outro protagonista fundamental no processo.