UPA Perimetral reabre as portas à população hoje

Da Redação



30/04/2019 | 07:00



A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Perimetral – Rua Agenor de Camargo, 129 –, em Santo André, reabre as portas hoje com objetivo de desafogar a demanda do CHM (Centro Hospitalar Municipal). O equipamento passou por reforma estrutural e modernização ao custo de R$ 1,7 milhão aos cofres municipais.

O equipamento, que vai funcionar 24 horas por dia, tem 21 leitos e capacidade para atender 14 mil usuários por mês. A estimativa da Secretaria de Saúde é que o custo de manutenção mensal seja de R$ 800 mil, que serão pagos pelo governo federal.

Além do pronto atendimento, o local funcionará como base descentralizada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A retomada de obras da UPA Perimetral teve início em julho de 2018.

HISTÓRICO

Fechada desde abril de 2016, a UPA Perimetral nasceu como UPA Centro. No entanto, devido à sua proximidade com a UPA Central, onde funcionava o PA (Pronto Atendimento) Central 24 horas (Praça IV Centenário, 8), a unidade foi fechada com o propósito de ser transformada em UPA Especialidades, com a realização de cirurgias de pequena e média complexidades ainda na gestão Carlos Grana (PT).

A ideia inicial da administração Paulo Serra (PSDB) era que o prédio abrigasse a UBS (Unidade Básica de Saúde) Centro, no entanto, com o objetivo de desafogar o CHM, optou-se pela retomada da UPA.