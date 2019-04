Metroviários decidem não fazer greve

Do Dgabc.com.br



29/04/2019



Após assembleia realizada na noite desta segunda-feira (29), metroviários de São Paulo decidiram adiar a greve que estava agendada para acontecer nesta terça-feira (30). Nova data de reunião foi marcada para segunda-feira (6) para deliberação de uma nova possível paralisação no dia seguinte, caso as negociações não andem. A decisão pelo adiamento foi tomada após a categoria concordar com os termos de audiência de conciliação realizada à tarde na sede do TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região).

A categoria deseja, entre outras medidas, aumento salarial, equiparação de salários entre trabalhadores que exerçam a mesma função, manutenção do custeio de 84% do plano de saúde (a empresa não quer renovar o acordo nessa porcentagem) e que se aceite negociar o valor que será pago este ano de participação nos resultados.