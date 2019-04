Do Dgabc.com.br



29/04/2019 | 19:31



O tempo deverá ficar estável nesta terça-feira nas sete cidades do Grande ABC. Ventos úmidos ainda influenciarão o tempo durante a madrugada e início da manhã e por conta disso ainda há possibilidade de chuva fraca isolada, principalmente nas regiões de serra.

A partir da metade da manhã a tendência é de redução da nebulosidade e não há mais previsão de chuva. As temperaturas permanecerão estáveis em comparação com a segunda-feira, com mínima de 16°C e máxima de 26°C.

A quarta-feira também será de tempo estável, mas na quinta-feira há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada, ocasionalmente forte, a partir do período da tarde.