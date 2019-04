Ramalhão perde dupla de zaga titular para a final da Série A-2

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/04/2019 | 17:24



O técnico Fernando Marchiori terá problemas para escalar o Santo André na quarta-feira (1), às 11h, na final da Série A-2 contra a Inter de Limeira, no Bruno Daniel. Os zagueiros Ícaro e Héliton receberam o terceiro cartão amarelo na partida de ida, domingo, no Interior, que acabou com vitória do Leão por 2 a 1 e estão fora de combate. Para piorar a situação, Leonardo Luiz, que seria reserva imediato, sofreu lesão muscular e virou dúvida. Por enquanto, apenas PV está garantido no setor.



A Inter de Limeira também terá desfalque importante. O atacante Tcharlles, que marcou o primeiro gol do Leão, em Limeira, também recebeu o terceiro cartão amarelo e não vai jogar. O técnico João Valim, no entanto, tem mais opções e pode escalar Mael no setor.



Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, a Inter de Limeira precisa do empate para ser campeã da Série A-2. Ao Santo André resta vencer por um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis ou por dois para ser campeão direto.