São Caetano anuncia reajuste de 4,72% na tarifa de água e esgoto

29/04/2019 | 17:20



A tarifa de água e esgoto de São Caetano sofrerá reajuste de 4,72% a partir do dia 29 de maio. O aumento da cobrança foi autorizado nesta segunda-feira pela Prefeitura de São Caetano, por meio do Saesa (Sistema de Água e Saneamento Ambiental de São Caetano).

Com a mudança, a conta de água para as residências que possuem faixa de consumo de até 10 m³ por mês passará dos atuais R$ 28,68 para R$ 30,03. O reajuste será o mesmo aplicado para o serviço de esgoto. O preço cobrado para prédios comerciais com consumo de 10 m³/mês, por sua vez, passará dos atuais R$ 37,97 para R$ 39,76.

Os reajustes seguem a tabela de aumento anunciado pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) no mês passado. Na oportunidade, a companhia decretou acréscimo de 4,72% na sua tabela de tarifas. Os novos valores passarão a valer a partir do 11 de maio nas cidades de São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.



De acordo com comunicado da Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo), com o reajuste, as tarifas na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) para um consumo de até 10 m³ de água sobem de R$ 8,48 para R$ 8,88 na categoria residencial social; de R$ 25,00 para R$ 26,18 na categoria residencial normal; e de R$ 50,20 para R$ 52,57 nas categorias comercial, industrial e pública.