29/04/2019 | 17:10



Halle Berry está no elenco de John Wick 3: Parabellum e, em entrevista ao Extra TV, revelou que sofreu um acidente durante as filmagens do longa, protagonizado por Keanu Reeves.

Recheado de ação, o filme traz cenas de lutas eletrizantes - mas que renderam consequências doloridas à atriz:

- Eu quebrei três costelas enquanto estava ensaiando para John Wick... é como um distintivo de honra para mim, nós não sabemos como aconteceu... eu trabalhei por um tempinho com as costelas quebradas, até o momento que não dava mais.

Ela até achou, por causa dos machucados, que seria substituída:

- Ele (o diretor, Chad Stahelski) esperou que eu melhorasse, quando eu voltei, eu me senti melhor.