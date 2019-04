Matheus Nachtergaele fala sobre nova série da Globo: - Vai ter muito tesão!

29/04/2019 | 17:10



O público pode estar preparados para muita risada a partir do dia 7 de maio, que vai ser quando entrará a nova série da TV Globo, Cine Holliúdy. Uma das estrelas da nova atração é Matheus Nachtergaele, que dará vida ao prefeito corrupto Olegário. Na história, ele terá um casamento super quente com Maria do Socorro, interpretada por Heloísa Périssé:

- Ele é tudo aquilo que ninguém quer. Ele é cafona, ignorante, machista e até violento. Só que morre de amor por ela. Vai ter muito tesão. Existe um sentimento ali. Eles se atracam e foi muito bom estar com a Lolô nessas cenas.

O ator define a série como uma comédia ágil e disse que Olegário é parecido com o inesquecível Odorico Paraguaçu, o prefeito demagogo criado por Dias Gomes, em O Bem-amado:

- A diferença é que o Olegário gosta mesmo da mulher. Faz tudo por ela. Ele tem sentimento, apesar de todos os defeitos. O Odorico não tinha, não pensava em ninguém.

Ele complementa falando que esse é o momento certo para o trabalho ir ao ar:

- O Brasil está triste, tem muita coisa triste acontecendo. Precisamos de uma comédia.

O elenco e direção se reuniram no Cine Roxy, no Rio de Janeiro, para lançar a série. Todos assistiram junto com a imprensa a apresentação do primeiro capítulo. A trama é inspirada no longa-metragem homônimo de Halder Gomes. Com uma história inédita e independente do filme, a minissérie possui novos personagens. O elenco também conta com o cantor Falcão, Letícia Colin e Edimilson Filho interpreta Francisgleydisson, o galã da história.