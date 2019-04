Slash se apresenta no Brasil em maio

Richard Margoni Molina

Especial para o Diário



30/04/2019 | 07:00



O guitarrista Slash vai voltar ao Brasil em maio. O norte-americano vem ao País com sua banda Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators em turnê que divulga o quarto álbum da carreira solo do músico do Guns N’ Roses, Living the Dream, lançado em setembro.

A banda fará oito shows em solo brasileiro, sendo que em São Paulo a apresentação será dia 25 de maio, no Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795), a partir das 21h30. Antes quem sobe ao palco, às 20h30, é a banda Republica. A turnê também passará por Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Uberlândia, Brasília, Recife e Fortaleza.

Ele se juntou ao cantor Myles Kennedy em 2010, após terem trabalhado juntos em seu primeiro álbum solo, Slash. O resto da banda é composto por Brent Fitz (bateria), Todd Kerns (contrabaixo) e Frank Sidoris (guitarra). Living the Dream é o terceiro álbum do grupo em conjunto.

O guitarrista da ‘cartola’ vem de uma turnê muito bem-sucedida em que se reuniu com os seus antigos companheiros do Guns N’ Roses. A Not In This Lifetime Tour contou com a formação clássica da banda e teve a quarta maior bilheteria de todos os tempos, segundo a Billboard. Agora, de volta com os Conspirators, Slash vem divulgar o novo disco, cujo primeiro single, Driving Rain, já emplacou o Top 10 das rádios rock dos Estados Unidos na semana de lançamento.

Os ingressos para a apresentação custam entre R$ 135 e R$ 520 e estão à venda na bilheteria do Espaço das Américas (aberta de segunda a sábado, das 10h às 19h, sem taxa de conveniência) e pelo site www.ingressorapido.com.br.