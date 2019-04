Garoto de 11 anos é atingido após tiroteio no Alves Dias em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



29/04/2019 | 15:22



Atualizado às 16h20

No início da tarde desta sexta-feira (29), durante operação investigativa, policiais militares a paisana identificaram um traficante de drogas na comunidade Ferreira, próximo ao Alves Dias, em São Bernardo. O indivíduo foi preso portando cocaína, crack e outros entorpecentes.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, do 8º DP, Dr. Aloízio de Araújo, houve tiroteio no momento da apreensão e um menino de 11 anos que estava passando pelo local foi atingido. Ainda segundo o policial, ele passa bem.

Conforme o responsável, os tiros foram disparados por outros homens ligados ao traficante, que fugiram. Durante a operação, um deles teria tentado arrancar a arma de um policial. O tiro pegou no indivíduo acusado de tráfico. Ele foi levado para o Hospital Mário Covas.