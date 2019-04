Universal Orlando Resort anuncia programação de fim de ano

Redação



O Universal Orlando Resort anunciou sua programação especial de final de ano. Quem quiser aproveitar o período do Natal e do Réveillon para visitar o complexo já pode anotar as datas na agenda. Neste ano, os eventos começam em 16 de novembro e vão até o 5 de janeiro de 2020.

O acesso às festividades de final de ano está incluso na admissão aos parques temáticos e no passe anual. Os visitantes também já podem agendar suas visitas com o Holiday Stay and Play Package, disponível para viagens de 16 de novembro até 31 de dezembro. O pacote inclui os três parques temáticos e cinco noites em hotel. Ele custa a partir de US$ 89 por pessoa, por noite de estadia no Universal’s Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites.

Programação Universal Orlando Resort

Natal no The Wizarding World of Harry Potter

Os visitantes podem conhecer as experiências do The Wizarding World of Harry Potter enquanto ele se transforma para as festividades em uma terra de maravilhas mágicas. As ruas de Hogsmeade e Diagon Alley (“Beco Diagonal”) ficam enfeitadas com decorações temáticas, guirlandas e luzes, ao som das performances temáticas e festivas.

Os visitantes podem ouvir músicas natalinas do “Natal trouxa” e do mundo mágico, que inclui um coral de sapos – composto por estudantes de Hogwarts e seus sapos coaxantes gigantes – e os sucessos únicos de final de ano de uma das sensações musicais mais populares do pedaço: Celestina Warbeck and the Banshees. Também haverá comidas e bebidas sazonais, incluindo a Butterbeer (cerveja amanteigada) quente.

Ao anoitecer, os visitantes vão se deleitar com uma projeção de momentos natalinos inspirados pelas histórias de J.K. Rowling, que ganham vida no castelo de Hogwarts para o “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”.

Grinchmas

Outra atração especial do final do ano é o “Grinchmas Who-liday Spectacular”, uma versão ao vivo do clássico de Natal do Dr. Seuss’s, estrelando O Grinch. Além disso, há participações dos felizes Whos da Who-ville, enquanto eles se preparam para suas festividades favoritas pela Seuss Landing.

Os visitantes também podem desfrutar de um café da manhã com ingresso vendido separadamente, em datas selecionadas, que inclui um encontro com o malvado verde e seus amigos no Circus McGurkus Cafe Stoo-pendous.

Mannheim Steamroller

O grupo musical de gravações natalinas retorna ao Universal Studios Florida para preencher o ar com as músicas tradicionais da estação. Os visitantes podem assistir aos shows ao vivo em noites selecionadas.

Hotéis

Os hotéis da Universal também vão estar preparados para esta época do ano. Eles terão decoração sazonal, atividades especiais, refeições festivas e outras atrações para seus hóspedes.

Celebrações na véspera de Ano Novo

Os visitantes poderão saudar 2020 com diversas celebrações na véspera de Ano Novo. Haverá opções para todos os gostos – de festividades para toda a família no parque Universal Studios e nos hotéis da Universal até a festa principal EVE, para convidados a partir de 21 anos, no Universal CityWalk.

E já que o assunto é sobre o Universal Orlando Resort, confira alguns destaques do Universal Studios na galeria a seguir.