Fátima Bernardes se ausenta do Encontro após voo ser desviado por conta de ventania no Rio de Janeiro

29/04/2019 | 15:10



O Encontro desta segunda-feira, dia 29, não contou com a presença de Fátima Bernardes! A apresentadora enfrentou um imprevisto por conta da forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro no último fim de semana e não conseguiu chegar a tempo do programa, que ficou sob comando de Patrícia Poeta e André Curvello.

Fátima estava em Pernambuco, onde compareceu ao casamento de alguns amigos junto do namorado, Túlio Gadelha. A apresentadora não conseguiu aterrissar na cidade carioca, pois rajadas de vento de até 150 quilômetros por hora fizeram o aeroporto Santos Dumont cancelar, adiar e transferir voos.

A informação a respeito da falta de Fátima foi dada no Mais Você por Ana Maria Braga. Porém, ao vivo no Encontro, a apresentadora entrou no ar por meio de uma transmissão para explicar toda a situação. Segundo ela, o avião em que estava não conseguiu pousar e precisou ser desviado para Minas Gerais.

De qualquer forma, vale dizer que nada de ruim aconteceu com Fátima, que está aguardando para voltar ao Rio de Janeiro.