Marina Ruy Barbosa posa com make exótica e recebe críticas na web

29/04/2019 | 15:10



Marina Ruy Barbosa é a capa da edição de abril da revista Marie Claire, e apostou em um look todo branco para a foto da capa. No entanto, um detalhe chamou a atenção de seus seguidores: sua maquiagem. A atriz apostou em uma sombra bem forte nos olhos, enquanto a boca ficou em um tom nude.

Os seguidores da atriz, no entanto, não curtiram o estilo mais conceitual da make e comentaram na foto:

Pela primeira vez não te achei linda numa foto, te estragaram com essa make, pode ser conceitual e tal, mas não te favoreceu.

Eu nunca pensei que ia chegar o dia que ia achar você feia. Mas tá feia demais! Desculpa.

Na legenda da foto, Marina explicou melhor o conceito por trás da foto e aproveitou para falar sobre empoderamento feminino. Ela escreveu:

Estar na capa, nos dias de hoje, diz muito mais do que realizar um ensaio fotográfico cheio de belas imagens, cabelo perfeito, maquiagem simétrica do jeito que a sociedade espera de uma capa de revista. Estampar essa revista, onde o lema é chique é ser inteligente, falando de poder e atitude, na minha idade, exige ainda mais. Exige verdade, exige entrega, exige coragem. Como a coragem é algo inerente à mulher, e eu estava ao lado de uma equipe de mulheres muito poderosas e generosas, precisei me despir de qualquer vício estético para caber na capa desta revista, foi inteiro e genuíno. É tão lindo saber que somos múltiplas. Somos nossas diversas versões. Sou mulher. Sou força. Sou resiliência. Sou coragem. Sou luta. Sou uma. Sou todas. Sou sim. Sei que sou. Sei quem sou. Sei quem quero ser. Sou o que quero ser. Sou mulher.